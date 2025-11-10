В чем опасность искусственного света в ночное время

асто можно слышать о том, что спать рекомендуется в темном пространстве, защищенном от света фонарей, экранов и других источников света. В новом исследовании ученые указали на еще одну причину для этого, выяснив, что длительное воздействие искусственного света в ночное время может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Исследование показало, что воздействие уличных фонарей, экранов и других источников света в ночное время может усиливать воспаление в сосудах мозга и создавать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Шейди Абохашем, д.м.н., руководитель исследований ПЭТ/компьютерной томографии сердца из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, указал, что ранее были исследования о том, что ночной свет нарушает циркадный ритм организма, но это исследование впервые продемонстрировало, что свет в ночное время активирует центры стресса в мозге и вызывает воспаление в сосудах, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По полученным данным, у людей, которые больше всего подвергались воздействию света в ночное время, риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний через 5 лет был на 35% выше, а через 10 лет – на 22% выше.

Хотя это исследование было наблюдательным и не могло доказать прямую причинно-следственную связь, его результаты поддерживают гипотезу: уменьшение воздействия искусственного света ночью может снизить стресс в мозге и воспаление в сосудах, а это, в свою очередь, может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.