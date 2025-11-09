Стало известно о неожиданном влиянии мужчин на беременность

Оптимизм, высокая самооценка и способность к социальной поддержке у мужчин снижают риск преждевременных родов у их жен. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Мерседе. Результаты исследования опубликованы в журнале Biopsychosocial Science and Medicine (BSM).

© Unsplash

В исследовании приняли участие 217 пар из пяти городов США. У будущих матерей брали образцы крови для измерения уровня С-реактивного белка — маркера воспаления, который связан с повышенным риском преждевременных родов. Оба родителя заполняли опросники для оценки психологических качеств, включая оптимизм, самооценку и способность к социальной поддержке.

Анализ данных показал, что в парах, состоящих в браке, высокая самооценка и стрессоустойчивость отцов были связаны со снижением риска ранних родов с уменьшением воспаления в организме женщин. У рожениц, живущих с партнером без официальной регистрации отношений, такие эффекты не проявлялись.

Преждевременные роды, наступающие до 37-й недели, являются одной из основных причин младенческой смертности и могут приводить к долгосрочным осложнениям, включая болезни сердца и нарушения развития. Ученые подчеркивают: каждый дополнительный день в утробе матери положительно сказывается на здоровье и развитии ребенка.

«Эмоциональные и социальные ресурсы отца могут влиять на биологию матери и способствовать более здоровой беременности», — отмечает аспирантка Кавья Сваминатан, руководившая исследованием.

По мнению специалистов, уверенность и поддержка отца также отражаются на образе жизни семьи: они могут способствовать здоровому питанию, снижению стресса и более позитивной атмосфере дома.