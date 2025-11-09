Найден лучший жанр музыки для тренировок и настроения для женщин

В Японии ученые превратили беговую дорожку в танцпол. Студентки, слушая треки с ярким грувом — тем самым ритмическим «драйвом», от которого тело само просится в движение, — невольно ускорялись и уходили с тренировки окрыленными. Мужчинам же мелодия оказалась безразлична. Работа Казуи Сувабэ и Сатоси Кавасэ, опубликованная в Frontiers in Sports and Active Living, открыла новые грани музыкального допинга.

© Unsplash

Что скрывается за словом «грув»

Грув возникает не из громкости или темпа, а из тончайших отклонений от идеального ритма. Когда ударные слегка запаздывают, а басовые ноты едва опережают такт, создается ощущение естественного пульса, совпадающего с биением сердца. Этот эффект можно сравнить с мягким свингом в джазе или характерным «качанием» фанка — предсказуемым, но наполненным живым напряжением. Мозг улавливает микроскопические ритмические сдвиги, активируя двигательные зоны, и тело начинает откликаться на музыку еще до того, как человек осознает это.

В лаборатории Университета Рюцу Кэйдзай девять экспертов прослушали 138 композиций разных жанров — от R&B до поп-хитов. Каждый трек оценивали по шкале «хотения двигаться». Лучшие вошли в плейлист высокого грува (HG), худшие — низкого (LG). Темп у обоих одинаковый, чтобы не путать эффект скорости с эффектом ритма.

Результаты в ходе забега

В эксперименте участвовали 38 здоровых студентов 18–21 года, половина — девушки. Каждому предстояло два сеанса по 10 минут: пять на разминку, пять на основной бег. Порядок музыки случайный, громкость фиксированная — ни шепота, ни криков. Дорожка позволяла менять скорость самостоятельно, без внешнего давления.

После финиша — анкета: насколько трек «зажег» и как изменилось настроение по шкале от апатии до эйфории. Опросник фиксировал субъективные впечатления, а двумерная шкала настроения — уровень бодрости и возбуждения.

Мужчины бежали ровно: ни HG, ни LG не сдвинули стрелку скорости. Зато студентки под высокий грув постепенно добавляли оборотов — в среднем на 4–6 % быстрее. Чем сильнее девушка ощущала «кач», тем заметнее рос темп. После HG-сессии они отмечали прилив энергии:

«Будто кофе выпила, но без нервов и "трясучки"».

Под LG настроение оставалось нейтральным.

«Музыка HG увеличивает скорость бега и позитивные реакции настроения у студенток с высокими оценками грува», — пишут авторы.

Эффект проявлялся ярче у тех, кто изначально «чувствовал» ритм острее.

Почему женщины реагируют сильнее

Ранее исследования показывали: женский мозг активнее синхронизируется с музыкальными стимулами. Здесь это подтвердилось на практике. Двигательные зоны девушек «подхватывали» грув, превращая его в физический импульс. Мужчины же оставались в рамках привычного темпа — возможно, их моторная кора меньше «танцует» под ритм.

Авторы предлагают простое решение для фитнес-индустрии.

«Тренеры и инструкторы могут использовать HG-музыку в женских программах для повышения мотивации и производительности», — заключают Сувабэ и Кавасэ.

Плейлист из фанковых битов, свингового джаза или R&B с «живым» басом способен превратить монотонный бег в драйвовую тренировку.

Как это работает в мозге

Когда грув «цепляет», активируются те же нейронные цепи, что при танце. Базальные ганглии — центр координации движений — синхронизируются с ритмом. Добавляется дофамин: мозг награждает за «попадание в такт». У женщин эта система, похоже, чувствительнее, поэтому эффект заметнее.

Ученые советуют составлять плейлист с умом, ищите треки с живыми барабанами и «качающим» басом. Идеально — 120–130 ударов в минуту: достаточно быстро для бега, но не утомительно. Избегайте электронных метрономов: механический ритм убивает грув. Лучше живые записи или легкий свинг.