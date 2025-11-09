Связанный с раком белок оказался важен для заживления ран

Ученые из Университета штата Аризона выяснили, что маркер агрессивного рака — белок SerpinB3 — также играет ключевую роль в заживлении ран. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Газета.Ru

SerpinB3, известный как антиген плоскоклеточной карциномы-1, используется в диагностике рака легких, печени и кожи. Его повышенный уровень в крови обычно сигнализирует о серьезном заболевании. Однако новые данные показали, что белок выполняет естественную функцию: помогает эпителию восстанавливаться после повреждений.

Исследователи отметили, что в поврежденной коже клетки, участвующие в заживлении, вырабатывают большое количество SerpinB3. Особенно высокий уровень белка наблюдался в ранах, обработанных современными биоматериалами для перевязок.

В лабораторных экспериментах дополнительный SerpinB3 ускорял движение кератиноцитов — клеток кожи, отвечающих за восстановление тканей. Они становились более подвижными и легче проникали в рану, восстанавливая поврежденные участки.

Белок также улучшает организацию коллагеновых волокон в ране, формируя прочную опорную структуру и способствуя аккуратному восстановлению кожи. По эффективности SerpinB3 сравним с эпидермальным фактором роста, известным стимулятором заживления.

Ученые считают, что понимание двойной роли SerpinB3 может помочь создавать новые методы лечения трудно заживающих ран, таких как пролежни и язвы, а также разрабатывать стратегии борьбы с опухолями, использующими этот белок для распространения. Дальнейшие исследования должны показать, как SerpinB3 взаимодействует с другими системами организма и можно ли использовать его для терапии без риска усиления роста опухолей.