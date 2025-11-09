Раскрыто, как наш мозг отличает сон от реальности

Каждое утро мы просыпаемся и сразу понимаем, что то, что происходило несколько минут назад, было лишь сном. Но как это всё происходит с точки зрения нейробиологии?

© Freepik

В реальности сигналы в мозг поднимаются снизу вверх, а во сне наоборот - сверху вниз. Объясняется это тем, что во время отдыха резко снижается уровень норадреналина и серотонина, которые в бодрствующем состоянии отвечают за критическое мышление и ориентацию на внешний мир. При этом ацетилхолин остаётся всё так же высок, за счёт чего мы видим яркие и детализированные картинки, но без критики.

Так называемый внутренний критик находится в дорсолатеральной префронтальной коре (dlPFC). Во время бодрствования она работает как детектор лжи вместе с теменной корой, отвечающей за пространственное внимание, и прекунеусом, центром самоосознания. Вся эта сеть во время сна у нас почти полностью отключается.

Исключением можно назвать осознаваемые сны. В них человек может сам менять декорации, решать задачи, осознанно летать. Известно, что подобные сновидения встречаются у 50% людей хотя бы раз в жизни.

В целом наш мозг отличает сны от реальности лишь потому, что при бодрствовании ему нужны внешние доказательства, а в сновидениях он довольствуется внутренними симуляциями.

