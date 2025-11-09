Болезни мозга предложили лечить с помощью верблюдов

Миниатюрные белки, полученные из антител верблюдов и лам, могут помочь в лечении заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера и шизофрению. К такому выводу пришли ученые из Национального центра научных исследований (CNRS) во Франции. Исследование опубликовано в журнале Trends in Pharmacological Sciences (TPS).

Ученые уточняют: нанотела — это крошечные версии обычных антител. В отличие от крупных Y-образных молекул человеческой иммунной системы, нанотела примерно в десять раз меньше. Однако при этом они сохраняют способность распознавать и нейтрализовать вирусы и токсичные белки. Благодаря своему размеру они способны проникать в труднодоступные участки организма, недоступные для стандартных антител.

Верблюдовые (включая лам и альпак) — одни из немногих млекопитающих, которые естественным образом производят такие миниатюрные антитела. В лаборатории ученые усовершенствовали их свойства, создав еще более компактные и устойчивые молекулы. Уже известно, что нанотела могут успешно защищать организм от вирусов гриппа, COVID-19 и ВИЧ.

Долгое время считалось, что нанотела не могут применяться против заболеваний мозга: почки слишком быстро выводят их из кровотока, а гематоэнцефалический барьер — особая «защита» мозга — не пропускает крупные молекулы. Однако новые эксперименты показали, что модифицированные нанотела способны преодолевать этот барьер и добираться до поврежденных участков. В опытах на животных они успешно связывались с белками тау и бета-амилоидом — ключевыми признаками болезни Альцгеймера.

«Нанотела верблюдовых открывают новую эру биологической терапии заболеваний мозга», — отмечает нейрофармаколог CNRS Филипп Рондар.

По его словам, эти молекулы могут стать новым классом препаратов, объединяющим преимущества антител и малых химических соединений. Однако перед началом их использования на людях ученым предстоит проверить стабильность и безопасность методики.