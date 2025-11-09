Создан материал, который помогает иммунитету строить защиту против рака

Исследователи из Центра Моффитта по борьбе с раком (США) разработали инновационный материал, который способен «обучать» иммунную систему эффективнее распознавать и уничтожать опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Речь идет о так называемых третичных лимфоидных структурах (ТЛС) — скоплениях иммунных клеток, которые иногда появляются прямо внутри опухоли. Эти структуры помогают Т-клеткам и другим защитным клеткам распознавать и атаковать раковые образования.

Известно, что у пациентов, в опухолях которых есть такие структуры, лечение часто проходит успешнее. Однако во многих случаях ТЛС не формируются вовсе, что снижает эффективность иммунотерапии.

Чтобы понять, как именно образуются эти защитные «узлы», ученые создали биоразлагаемый гель, который можно вводить под кожу. Он постепенно выделяет сигнальные молекулы — хемокины и цитокины, которые привлекают к месту инъекции иммунные клетки. Там они начинают объединяться и самостоятельно формируют структуры, напоминающие настоящие ТЛС.

В ходе испытаний на мышах такие искусственно созданные иммунные кластеры помогли активировать Т-клетки, направленные против опухоли, и заметно замедлили ее рост.

По словам авторов исследования, новая система может стать не только моделью для изучения работы иммунных структур, но и основой для будущих методов лечения. Если удастся заставить организм пациента формировать такие же защитные образования, это может повысить эффективность иммунотерапии у больных, у которых сейчас наблюдается слабый ответ на лечение.