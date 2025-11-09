Ученые выяснили, почему люди с болезнью Альцгеймера забывают близких

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии нашли возможное объяснение тому, почему люди с болезнью Альцгеймера перестают узнавать родных. Причиной может быть разрушение защитных структур мозга, отвечающих за хранение социальных воспоминаний. Это показало исследование, опубликованное в Alzheimer's & Dementia (A&D).

Эти структуры, называемые перинейрональными сетями, окружают особые СА2 нейроны гиппокампа. Они состоят из внеклеточного матрикса и помогают нервным клеткам поддерживать связь между собой. Благодаря этому мозг способен формировать и сохранять новые воспоминания, в том числе связанные с узнаваемыми людьми. Когда сети разрушаются, нарушается именно «социальная память» — способность узнавать знакомые лица, хотя другие виды памяти могут сохраняться.

В опытах на мышах ученые показали, что повреждение этих сетей приводит к потере способности различать знакомых особей, тогда как память на предметы остается. Команда проверила, можно ли защитить мозг с помощью препаратов, предотвращающих разрушение сетей. После такой экспериментальной терапии грызуны сохранили способность запоминать друг друга.

По словам руководителя исследования Харальда Зонтхаймера, это открытие открывает новый путь к профилактике и лечению болезни Альцгеймера.

«Если удастся защитить эти структуры на ранних стадиях, можно будет замедлить или даже предотвратить потерю социальной памяти у людей», — отметил ученый.

Исследователи подчеркивают, что работа еще находится на ранней стадии, и прежде чем применять такую терапию к людям, предстоит провести дополнительные испытания.