Выявлен фактор риска преждевременной смерти

Отсутствие отложений кальция в коронарных артериях не только защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, но и снижает общий риск ранней смерти. К такому выводу пришли ученые из клиники Intermountain Health в Солт-Лейк-Сити (США). Результаты исследования были представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации (AHA).

© Газета.Ru

Ученые проанализировали медицинские карты 40 018 пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Все они прошли ПЭТ/КТ-стресс-тест. Этот метод диагностики сочетает позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и компьютерную томографию (КТ). Он помогает выявить патологические процессы, такие как опухоли, воспаления или инфекции.

У 7 967 участников не было признаков кальцификации коронарных артерий, тогда как у 32 051 пациента наблюдались различные уровни отложений кальция. В течение пяти лет исследователи отслеживали смертность в обеих группах. Оказалось, что при любом уровне кальцификации общий риск ранней смерти повышался в два-три раза. Ученые также отметили: среди пациентов с кальцинозом лишь четверть скончалась от сердечно-сосудистых заболеваний.