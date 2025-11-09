Китайские ученые нашли способ продлить жизнь до 120 лет

В Китае функционирует лаборатория Lonvi Biosciences, ориентированная на разработку технологий, направленных на увеличение продолжительности жизни. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Lonvi Biosciences представляет собой стартап, специализирующийся в области медицины долголетия. Данная лаборатория расположена в городе Шэньчжэнь, находящемся в южной части Китая. Компания создала инновационные таблетки, замедляющие процессы старения. В их основе лежит соединение, полученное из экстракта косточек винограда.

В основе разработок компании лежат научные исследования, опубликованные группой ученых из Шанхая. В ходе этих исследований было установлено, что процианидин C1 (PCC1), выделенный из виноградных косточек, способен увеличить продолжительность жизни мышей на 9,4%, а также существенно продлевает их жизнь – на 64,2% – после начала применения.

«Достижение возраста 150 лет – это абсолютно достижимая цель. И уже через несколько лет это станет реальностью», – заявил технический директор компании Лю Цинхуа.

Ранее Си Цзиньпин заявил Путину, что существует шанс дожить до 150 лет.