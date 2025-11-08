Ученый утверждает, что уже скоро люди начнут двигаться назад во времени

Смерть и налоги — две неизбежные данности человеческого существования. По крайней мере, так было до сих пор. Однако, если верить самым влиятельным футурологам мира, смерть в скором времени может быть вычеркнута из этого короткого, но сурового списка. Известный учёный-компьютерщик и футуролог Рэй Курцвейл сделал смелое заявление: по его мнению, человечество достигнет так называемой «скорости убегания от старения» всего через четыре года, к 2029 году.

Суть этой спорной, но захватывающей концепции заключается в следующем: благодаря стремительному развитию медицины и технологий мы скоро достигнем такого уровня, когда продолжительность нашей жизни будет увеличиваться быстрее, чем мы стареем. Представьте: за один год вы постареете на 12 месяцев, но благодаря новым медицинским открытиям ваша ожидаемая продолжительность жизни увеличится, скажем, на год и два месяца. Фактически это означает, что вы «вернёте» себе два месяца времени, двигаясь вспять по отношению к старению.

«После 2029 года вы сможете вернуться в прошлое более чем на год. Пройдитесь по времени вспять», — заявил Курцвейл в интервью инвестиционной компании Bessemer Venture Partners. «Как только вы сможете вернуться хотя бы на год назад, вы достигнете скорости, позволяющей избежать старения».

Это может звучать как фантастика, но Курцвейл, чьи прошлые прогнозы о повсеместном распространении смартфонов, облачных вычислений и победе компьютера над шахматным чемпионом уже сбылись, уверен в своих расчётах. Основой для его оптимизма служат невероятные темпы развития медицинской науки. Учёный напоминает, что вакцина от COVID-19 была создана всего за десять месяцев, а на её проектирование ушло лишь два дня благодаря технологии секвенирования миллиардов мРНК-последовательностей. По его словам, внедрение биологического моделирования и искусственного интеллекта ускорит этот прогресс в геометрической прогрессии в ближайшие пять лет.

Однако важно понимать, о чём именно идёт речь. Концепция «скорости убегания» ориентирована на ожидаемую продолжительность жизни, а не на физическое бессмертие. Это статистический показатель, а не гарантия для каждого отдельного человека.

«[Достижение скорости, обеспечивающей долголетие] не гарантирует вам вечную жизнь», — поясняет Курцвейл. «У вас может быть десятилетний ребёнок, и вы можете рассчитать, что он проживёт ещё много-много десятилетий, но он может умереть завтра».

Причина — в непредсказуемости жизни. Мы вряд ли сможем вылечить все формы рака в ближайшие четыре года, поскольку это заболевание часто вызывается случайными мутациями. Несчастные случаи также остаются неизбежными, хотя футурист и надеется, что такие технологии, как беспилотные автомобили, значительно снизят их количество.

Кроме того, даже если теоретический прорыв будет достигнут, на его пути встанет практическое препятствие — всеобщий доступ. Для того чтобы всё человечество могло «двигаться назад во времени», каждому человеку на планете должен быть обеспечен доступ к самым передовым медицинским технологиям и инфраструктуре. Реальность такова, что этого не произойдёт в обозримом будущем. Яркий пример — туберкулёз, от которого существуют эффективные методы лечения и профилактики, но который продолжает уносить миллионы жизней ежегодно по всему миру. Наличие прорыва не означает его повсеместного применения.

Таким образом, несмотря на впечатляющий послужной список Курцвейла и стремительный прогресс науки, идея о «скорости убегания от старения» пока остаётся лишь смелым прогнозом. Медицина, безусловно, продолжит увеличивать среднюю продолжительность жизни, но смерть и налоги, по крайней мере, на данный момент, всё ещё остаются нашими неизбежными спутниками.