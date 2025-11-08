Как в Санкт-Петербурге собираются победить болезнь Альцгеймера

Петербургские ученые разработали химическое соединение, которое поможет приостановить развитие болезни Альцгеймера. Корреспондент «МИР 24» Ксения Богомолова побывала в лаборатории, где разрабатывали вещество.

Благодаря этому химическому соединению можно блокировать фермент, повышенное содержание которого приводит к развитию болезни Альцгеймера. Открытие будут применять в таргетной терапии, то есть, на молекулярном уровне.

У молекулы два состояния — пассивное и активное. Чтобы вещество работало как лекарство, на него воздействуют лазером низкой интенсивности. Он безопасен для живых тканей и организмов.

«При воздействии лазерного излучения на наши объекты производится изменение их пространственной структуры. То есть, например, изначально было такое состояние, после лазерного воздействия часть молекулы поворачивается. В результате меняется величина ее биологической активности», — пояснила Алина Маньшина, профессор Института химии Санкт-Петербургского государственного университета.

До изменения состояния молекулы к ней крепят наночастицу. Под действием лазера она светится. По ней исследователи отслеживают путь вещества. В дальнейшем врачи могут доставлять лекарство в нужную зону и быстрее воздействовать на проблему. Соединение хорошо растворяется в воде.

Анастасия Егорова, научный сотрудник Института химии Санкт-Петербургского государственного университета:

«Наши вещества биодоступны. То есть, они растворимы в воде. Это является важным фактором, поскольку мы, сами люди, состоим на 60-70% из воды. Эксперименты мы проводили на рачках. У них полупрозрачные панцири, и через них мы можем увидеть распространение нашего соединения».

Открытие поможет снизить дозу лекарств для лечения пациента. Если препараты токсичные, они не создадут дополнительную нагрузку на организм.

В мире больше 50 миллионов человек с деменцией. У 80% из них болезнь Альцгеймера. Выявление ее на ранних стадиях и правильно подобранное лечение замедлит процесс утраты памяти. А значит, сохранит самостоятельность пациента.