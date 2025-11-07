Ученые предупредили о смертельной опасности болезни с тысячью лиц

Волчанка — одна из более чем 140 известных аутоиммунных болезней. Они разнообразны, часто маскируются под другие состояния и до сих пор остаются одной из главных загадок медицины. Ученые из Национального института артрита и аутоиммунных заболеваний США рассказали, почему иммунная система выходит из-под контроля и начинает убивать организм изнутри. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Шесть лет подряд врачи не могли объяснить, почему у 43-летней американки Рут Уилсон из Массачусетса появлялись сыпь, отеки, высокая температура и невыносимая боль. Ее жалобы списывали на аллергию, усталость или стресс. Лишь настойчивость спасла ей жизнь — в приемном покое, уже готовясь отправить пациентку домой, медики по ее просьбе сделали еще один анализ, который показал: почки отказывают. Причиной оказалась системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани.

Иммунная система, призванная защищать организм, иногда выходит из-под контроля и начинает атаковать «своих»: нервы при рассеянном склерозе, суставы при ревматоидном артрите, поджелудочную железу при диабете 1 типа — и все органы сразу при волчанке.

«Ты выглядишь нормально, — рассказала Рут. — Люди не понимают, что внутри тебя идет борьба каждый день».

По словам исследователей, последние годы стали самыми многообещающими в изучении аутоиммунных болезней. Ученые постепенно распутывают сложные механизмы. Генетика также играет роль — у родственников пациентов риск выше, особенно если они унаследовали варианты генов, когда-то защищавших предков от инфекций, вроде чумы, но теперь делающих иммунитет гиперактивным. Однако одних генов недостаточно: спусковым крючком могут стать инфекции, лекарства, загрязнение воздуха или даже сильный солнечный ожог.

Женщины болеют значительно чаще мужчин — из-за гормонов и дополнительной Х-хромосомы.

Исследователям удалось изучить роль нейтрофилов — клеток, первыми реагирующих на инфекцию. Оказалось, у пациентов с волчанкой такие клетки формируют чрезмерное количество липких «сетей», которые должны ловить микробы, но вместо этого повреждают сосуды и запускают хроническое воспаление. Эти процессы могут объяснять, почему у многих женщин с волчанкой инфаркты и инсульты происходят гораздо раньше, чем в общей популяции.

Рут удалось стабилизировать болезнь. Сейчас она получает ежемесячные инфузии и принимает шесть препаратов в день, борясь с болью, усталостью и так называемым «мозговым туманом» — нарушением концентрации и памяти.

Она стала волонтером, помогает другим пациентам и участвует в крупном исследовании Lupus Landmark Study, где отслеживаются биомаркеры болезни у 3500 человек.