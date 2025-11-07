Созданы уникальные тесты, предсказывающие гинекологические проблемы

В России разработаны и начинают внедряться уникальные тест-системы, способные выявить риск развития серьезных заболеваний женской репродуктивной системы - таких как миома, эндометриоз или бесплодие - за несколько лет до появления первых симптомов. Широкое внедрение такого превентивного подхода позволит врачам действовать на опережение, позволяя пациенткам избежать возможных проблем с рождением ребенка.

Как это работает?

О новом инструменте рассказала руководитель диагностической лаборатории, один из разработчиков теста Алина Полетаева на научно-практической конференции "Превентивный подход к женскому здоровью", которая состоялась в Москве.

«Мы разработали панели тестов на аутоантитела, то есть антитела к собственным тканям организма, — пояснила Полетаева. — По ним можно определить начало патологических процессов в большинстве органов, и в том числе в репродуктивной системе, задолго до клинических проявлений. Стоимость этих исследований невысокая, а эффективность - колоссальная».

Не только диагностика, но и новые подходы к лечению

Конференция, организованная Институтом развития медико-биологических наук (ИРМБН), собрала более 150 врачей и ученых со всей страны. Среди ключевых тем - необходимость более тщательного обследования пациенток. С этим тезисом выступил профессор Владимир Божедомов.

Он отметил, что многим женщинам, обращающимся к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), назначают недостаточный объем обследований, и это сказывается на результатах (между тем, процедура ЭКО - не только сложная , но и дорогостоящая). По словам эксперта, устранив эту проблему, проведя тщательное обследование и найдя коренную причину проблем с фертильностью, можно будет значительную часть случаев бесплодия решить без использования вспомогательных репродуктивных технологий.

Превентивная медицина помогает решить демографическую проблему

Почему сегодня так важно активнее и раньше заниматься репродуктивным здоровьем? На этот вопрос ответил основатель ИРМБН, профессор Камиль Бахтияров, связав медицинские инновации с общегосударственными задачами.

«Сегодня наша страна сталкивается с отрицательным приростом населения после демографического спада девяностых. Поэтому врачи несут особую ответственность за сохранение здоровья нации. Мы обязаны действовать на опережение, — подчеркнул Бахтияров. — Превентивная медицина - это новая эпоха, когда мы переходим от лечения к профилактике. Благодаря новым лабораторным тестам мы можем выявить риск развития миомы, эндометриоза или бесплодия за несколько лет до появления жалоб».

Развитие превентивной медицины и внедрение новых диагностических инструментов становится не просто трендом, а важной составляющей в решении демографических вопросов и сохранении здоровья будущих поколений, заключил эксперт.