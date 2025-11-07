JAMA: респираторно-синцитиальный вирус не менее опасен, чем грипп и COVID-19

Исследователи из Сингапурской генеральной больницы предупредили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), часто принимаемый за обычную простуду, может вызывать тяжелые осложнения и по степени опасности сопоставим с гриппом и COVID-19. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

© Газета.Ru

Ученые из программы PREPARE (Program for Research in Epidemic Preparedness And REsponse) проанализировали данные десятков тысяч госпитализаций по поводу РСВ, гриппа и COVID-19. Во всех случаях тяжесть заболевания при РСВ оказалась сопоставимой или выше, чем при других вирусных инфекциях.

«Около 5–10% пациентов с симптомами простуды на самом деле заражены РСВ. Хотя этот вирус встречается реже, чем грипп или коронавирус, его последствия могут быть столь же серьезными», — отметил ведущий автор исследований, инфекционист Иэн Ви.

В первом исследовании, охватившем почти 13 тысяч госпитализаций, около 5% пациентов с РСВ умерли в течение 28 дней после поступления в больницу. У таких пациентов отмечалась более высокая смертность и частота попадания в реанимацию по сравнению с больными гриппом. По тяжести течения РСВ оказался сопоставим с COVID-19 у пациентов, ранее получивших бустерную прививку от коронавируса.

Второе исследование показало, что у каждого десятого пациента с РСВ развиваются острые сердечно-сосудистые осложнения — аритмии, инсульт, тромбоз или сердечная недостаточность. Этот показатель оказался выше, чем у госпитализированных с COVID-19 или гриппом.

Третье исследование (около 83 тысяч взрослых и 24 тысяч детей) выявило, что у переболевших РСВ взрослых риск сердечно-сосудистых и неврологических осложнений сохраняется до 300 дней после болезни.

Наибольшую опасность РСВ представляет для маленьких детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. У них вирус чаще вызывает воспаление легких и дыхательную недостаточность.

«Наши исследования показывают: и у детей, и у пожилых пациентов РСВ может привести к серьезным краткосрочным и долгосрочным осложнениям. Людям из групп риска стоит обсудить профилактику с врачом», — подчеркнул доктор Ви.

Эксперты напоминают: защититься от РСВ и других респираторных вирусов можно, соблюдая гигиену рук, избегая контактов при болезни и ношением маски при симптомах простуды.