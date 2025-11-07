Развеян распространенный миф о полезности растительной пищи

Распространенное мнение о том, что растительная пища безопаснее продуктов животного происхождения, оказалось заблуждением. Об этом заявила исследовательница по безопасности пищевых продуктов Йенни Шелин из Лундского университета (Lund University).

«Существует наивная вера в то, что растительная еда безопаснее мясной. К сожалению, это не так, — подчеркнула ученая. — Растительные продукты так же уязвимы перед патогенами, которые встречаются в мясе, рыбе, молоке и яйцах».

Переход к растительной пище, по словам исследовательницы, неизбежен — из-за климатических, экономических и медицинских факторов. Производство мяса требует слишком много земли, воды и кормов, а современные рекомендации по питанию советуют взрослым употреблять больше овощей. Кроме того, местное растениеводство повышает продовольственную безопасность в случае кризисов.

Однако, предупредила Шелин, вместе с новыми продуктами приходят и новые риски.

«Мы должны научиться правильно готовить такие продукты — например, тщательно проваривать бобовые, чтобы избежать отравления лектинами», — отметила она.

За последние годы во всем мире зарегистрированы тяжелые случаи пищевых отравлений, связанных с растительными продуктами — в том числе зараженных бактериями Listeria, Salmonella и Clostridium botulinum.

Ученая также объяснила, что производство растительных заменителей мяса включает множество технологических этапов: из растения делают белковый порошок, затем тесто, формируют, ароматизируют, иногда панируют.

«Каждый дополнительный этап повышает риск ошибок и заражения. Это не проблема, если весь процесс под контролем, но требует гораздо большей квалификации, чем просто сварить горох», — добавила Шелин.

Кроме того, остатки растительных волокон труднее очищать с оборудования, чем следы животного сырья. Это создает риск бактериального загрязнения при следующем производственном цикле.

Чтобы избежать подобных проблем, нужно адаптировать технологии очистки и дезинфекции, а также пересматривать стандарты безопасности для растительных ингредиентов.