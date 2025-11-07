Как новая «упаковка» смогла в 100 раз снизить терапевтическую дозу

Американские биохимики создали новый тип жировых наночастиц, которые способны значительно более эффективно проникать в клетки и доставлять в них молекулы РНК, чем это делают уже существующие системы доставки РНК-вакцин. Это позволит снизить эффективную терапевтическую дозу вакцины примерно в сто раз, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

«Одним из главных барьеров для применения РНК-вакцин является их высокая стоимость, что особенно актуально для массового применения подобного класса прививок. Подобные соображения заставили нас разработать новый тип "упаковки" для молекул РНК, которая позволяет добиться столь же высокого уровня безопасности и эффективности вакцины при использовании значительно меньших дозировок», — отметил профессор MIT Дэниел Андерсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечает профессор Андерсон, за последние несколько лет ученые создали большое число прототипов вакцин и генных терапий на базе фрагментов так называемой матричной РНК. Они заставляют клетки человека вырабатывать определенные белки и другие молекулы, которые стимулируют развитие иммунитета к определенным вирусам, или же способствуют уничтожению раковых клеток или подавлению патогенных процессов в разных органах тела человека.

Обычно подобные молекулы РНК упакованы в специальные жировые частицы, сохраняющие стабильность в кровотоке и способные проникать внутрь клеток и "сбегать" из так называемых эндосом - особых пузырьков, которые клетки используют для транспортировки молекул. Вероятность этого "побега" в значительной степени зависит от структуры ионизируемых жиров, из которых сложена оболочка наночастиц, что побуждает биохимиков синтезировать и изучать свойства ранее неизвестных жировых молекул.

Американским биохимикам удалось открыть в рамках подобных экспериментов жировую молекулу AMG1541, которая на несколько порядков улучшает способность наночастиц "сбегать" из эндосом и которая при этом быстро разлагается при попадании в организм. Проведенные учеными опыты на мышах показали, что РНК-вакцины, "упакованные" внутри жировой оболочки из AMG1541, значительно чаще проникали в клетку, чем уже одобренные аналоги, применяемые при производстве западных прививок от ковида.

В результате ученым удалось снизить терапевтическую дозу РНК-вакцины от сезонного гриппа примерно в сто раз и сохранить высокий уровень антител к данному патогену. В перспективе это резко снизит стоимость производства РНК-прививок от гриппа, ускорит их разработку и сделает их доступными для максимально широкого круга пациентов, подытожили исследователи.