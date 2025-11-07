Разработана линейка средств для помощи людям с сахарным диабетом

Жевательные конфеты на основе комплекса углеводов природного происхождения для борьбы с гипогликемией у диабетиков разработали в Новосибирской области. Созданное средство в два раза дешевле аналогов и позволяет контролировать уровень сахара в крови с безопасной дозировкой и без резких скачков, сообщил ТАСС руководитель компании-разработчика "Гипостоп" Александр Червов.

Низкий уровень сахара (гипогликемия) может привести к состоянию, когда клетки головного мозга начинают голодать, не получая глюкозу. Купирование гипогликемии необходимо диабетикам, чтобы предотвратить тяжелые осложнения. Если не лечить гипогликемию, организм может самостоятельно повысить уровень сахара крови за счет глюкозы из резервных запасов. Однако этот процесс сопровождается выработкой гормонов стресса, которые вызывают временную инсулинорезистентность. В результате сахар крови может подняться выше нормы, и сбить его будет сложнее.

"В основе средства декстроза и пищевой ароматизатор. Декстрозу получают из сельскохозяйственной продукции, которая содержит глюкозу и впоследствии перерабатывается. Сейчас у нас готова линейка для борьбы с гипогликемией", - сказал собеседник агентства.

Средство разработано в сотрудничестве с Фондом борьбы с диабетом. Дозировка глюкозы специально посчитана таким образом, чтобы точно контролировать сахар. Кроме этого, разработанное средство дешевле аналогов в два раза.

Человеку с диабетом при первых симптомах гипогликемии (дрожь, потливость, слабость) предлагается разжевать три таблетки, содержащие 12 грамм глюкозы. Через 20-30 минут следует измерить уровень сахара, при необходимости принять пищу с медленными углеводами.

Компании удалось выйти на рынок Белоруссии и Казахстана. Червов добавил, что также готовится запуск производства гелей, которые удобны в употреблении для детей. В планах у производителя расширение производства с 6 тыс. таблеток в час до 30 тысяч и более.

Проект вошел в число победителей акселерационной программы для начинающих предпринимателей и технологических стартапов "А:Старт", которая проводится командой бизнес-инкубатора новосибирского технопарка "Академпарк".