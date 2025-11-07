Ученые научились оценивать риски повреждения мозга при химиотерапии

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. Вагнера разработали и запатентовали программу оценки риска повреждений головного мозга и развития неврологических осложнений на фоне химиотерапии. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ПНИПУ.

"Токсическое воздействие препаратов [химиотерапии] на организм приводит к развитию когнитивных нарушений: снижению памяти и концентрации, а также расстройствам сна. При этом подобные проблемы часто рассматриваются как второстепенный побочный эффект, хотя именно от них во многом зависит способность организма к восстановлению во время лечения. Ученые ПГМУ им. Вагнера совместно с коллегами из Пермского политеха провели исследование и впервые разработали программу оценки риска появления повреждений головного мозга у людей с раком молочной железы. Это поможет своевременно выявлять пациентов группы риска и предотвращать тяжелые неврологические осложнения от химиотерапии", - рассказали в политехническом университете.

Как пояснили в вузе, ученые исследовали пациентов с раком молочной железы, поскольку именно это заболевание является одним из самых распространенных среди всех онкологических проблем. В борьбе с раком молочной железы, как правило, применяется химиотерапия - агрессивный метод лечения с помощью мощных цитостатических (противоопухолевые) препаратов для уничтожения быстро делящихся раковых клеток. Среди побочных эффектов от системного воздействия цитостатиков наименее изученными остаются долгосрочные неврологические последствия, в частности химиотерапевтическая энцефалопатия. Эта болезнь проявляется в виде когнитивных нарушений: "тумана" в голове, проблем с памятью, замедления скорости мышления и трудностей с концентрацией. В отличие от других неврологических осложнений, которые активно изучаются, химиотерапевтическая энцефалопатия плохо поддается фармакологическому лечению. Кроме того, инсомнические проблемы при этом заболевании (бессонница, увеличенная продолжительность сна или ранние пробуждения) часто воспринимаются как "менее значимый" побочный эффект, однако от качества ночного отдыха напрямую зависит способность организма к восстановлению.

Как проводилось исследование

Ученые ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера совместно с коллегами из ПНИПУ, проведя исследование, доказали, что химиотерапия напрямую влияет на возникновение инсомнических и когнитивных нарушений у людей с раком молочной железы. Это позволило впервые количественно оценить эффект агрессивного лечения на нервную систему пациентов.

Исследователи сформировали фокус-группу из женщин с раком молочной железы в возрасте от 37 до 58 лет, проходивших химиотерапию. Всех участников исследования распределили на три группы: первая проходила до 10 курсов химиотерапии, вторая - от 10 до 19, и третья - 20 и более. Такое разделение позволило проверить ключевую гипотезу: если нарушения действительно связаны с лечением, то их тяжесть будет нарастать от группы к группе. Состояние пациентов ученые оценивали с помощью Шкалы тяжести инсомнии (ISI) и Краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE).

"Результаты исследования показали четкую взаимосвязь между количеством пройденных курсов химиотерапии и выраженностью инсомнических и когнитивных расстройств. Данные анкетирования подтверждают прогрессирующий характер нарушений на фоне регулярного приема цитостатиков. При этом, что важно отметить, чем сильнее пациент жаловался на нарушения сна, тем ярче проявлялись его когнитивные нарушения, например, в подборе слов во время разговора или "провалами" в памяти", - рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" ПНИПУ Владислав Никитин.

В группе пациентов, получивших до 10 курсов химиотерапии, ситуация с нарушениями сна была относительно благополучной. Согласно данным шкалы, 28% не имели клинически значимых проблем. У остальных 72% пациентов отмечались легкие формы инсомнии. Во второй группе, получившей от 10 до 19 курсов лечения, преобладали легкие нарушения сна (60%), однако у каждого пятого (20%) уже отмечались умеренные инсомнические расстройства. По словам доцента кафедры анатомии ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера, доктора медицинских наук, врача-невролога Анатолия Баландина, наиболее показательная картина наблюдалась у пациенток, получивших 20 и более курсов химиотерапии.

"В их выборке, на момент исследования, выявлены 12% женщин с выраженными нарушениями сна, а также большее количество с умеренными или преддементными когнитивными расстройствами. Пациентки отмечали, что на фоне химиотерапии забывались номера телефонов, фамилии знакомых и друзей", - добавил Баландин.

Программа оценки индивидуальных рисков

По результатам исследования пермские ученые создали компьютерную программу для оценки индивидуальных рисков развития постхимиотерапевтической энцефалопатии. Врач вводит в систему ключевые клинические параметры пациента: возраст, количество пройденных курсов химиотерапии, а также отмечает наличие соматических заболеваний у пациента, таких как сахарный диабет или ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Каждому показателю присваиваются определенные баллы, которые взяты из оценочных шкал исследования. На основе совокупного балла программа определяет степень риска: низкая, средняя или высокая. Как отмечают исследователи, программа предназначена для врачей-неврологов и онкологов в качестве инструмента индивидуального подхода к пациенту.

В Пермском политехе отмечают, что программа открывает возможности для своевременной профилактики тяжелых неврологических последствий агрессивного лечения. Также на разработку пермских ученых выдан патент.