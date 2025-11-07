Степень тяжести апноэ во сне связали с риском микрокровоизлияний в мозг

Корейские ученые провели исследование с участием пациентов с обструктивным апноэ во сне (СОАС) разной степени тяжести. Их задачей было оценить риск возникновения у них случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследование, которое проводилось под руководством Али Танвира Сиддики, доктора философии медицинского колледжа при больнице Ансан Корейского университета, приняли участие более 1400 человек со средним возрастом 58 лет. Они проходили полисомнографию и МРТ головного мозга в начале исследования, а затем наблюдались в течение 4 и 8 лет, - рассказывает Medscape.

Участники были разделены на группы без обструктивного апноэ во сне, с легкой степенью и со средней и тяжелой степенью заболевания. Стояла задача выявить риск возникновения новых случаев сердечно-сосудистых патологий в период наблюдения.

Анализ показал, что кумулятивная частота церебральных микрокровоизлияний через 8 лет была выше у участников с обструктивным апноэ во сне средней и тяжелой степени (7%), по сравнению с участниками с легкой степенью (3%) или без патологии (3%).

После поправки на искажающие факторы (возраст, пол, индекс массы тела, физическая активность, употребление алкоголя и курение) было выявлено, что у пациентов с средней и тяжелой степенью СОАС был значительно выше риск развития деменции с тельцами Леви через 8 лет по сравнению с пациентами без СОАС. Легкая степень не была связана с повышенным риском развития деменции с тельцами Леви ни через 4, ни через 8 лет наблюдения.