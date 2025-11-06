В России создали собственный реагент для производства вакцин

Российские ученые разработали и аттестовали отечественный бета-пропиолактон — ключевой реагент для производства вакцин. Его чистота подтверждена на уровне 99,6%.

Работу выполнили Инжиниринговый химико-технологический центр совместно с Томским государственным университетом. Необходимость в создании собственного реагента возникла в 2022 году после прекращения поставок из-за рубежа.

Производство было запущено в 2024 году на малотоннажной химической площадке в Томске. Годовой объем выпуска составляет до 1000 литров, что полностью покрывает потребности российского фармацевтического рынка.

Препарат используется для инактивации вирусов при создании вакцин против гриппа, гепатита А, бешенства, коронавируса, а также ветеринарных препаратов. В настоящее время проводятся испытания на стабильность при различных температурах.

Отечественный бета-пропиолактон уже включен в реестр одобренных поставщиков компании «Форт», входящей в холдинг «Нацимбио» ГК «Ростех».