Известная приправа ускоряет заживление ран

Ученые выяснили, что соединение, содержащееся в листьях розмарина, способствует заживлению ран без образования рубцов.

Ученые рассказали, что антиоксидант карнозовая кислота способна переключать процесс регенерации кожи с формирования рубца на восстановление нормальной ткани.

Эксперименты на мышах продемонстрировали: крем с карнозовой кислотой ускоряет заживление, восстанавливает волосяные фолликулы, сальные железы и даже хрящи. Ключевую роль в этом процессе играет сенсорный белок TRPA1, ранее связанный с заживлением без шрамов. Когда его активность блокировали, эффект розмарина исчезал.

Ученые отмечают, что подобным действием обладают и другие травы — тимьян и орегано, однако розмарин выделяется эффективностью и безопасностью, пишет Лента.ру.

