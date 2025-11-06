В России создали синтетический рецептор для проверки БАДов

Специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н. Г. Чернышевского разработали основу для определения концентрации аргинина в биологически активных добавках (БАД). Аминокислота особенно важна для детей и пожилых людей, чей организм практически не синтезирует это вещество.

Новый метод использует полностью синтетический рецептор, созданный химическим путем. Технология отличается экологичностью производства и простой методикой очистки. Разработка не требует использования антител, получаемых от лабораторных животных.

Импринтированные полимеры могут стать основой для тест-систем домашнего применения. Это позволит контролировать качество БАДов без сложного лабораторного оборудования, которое применяется в хроматографических анализах.

Дополнительной сферой применения разработки может стать оценка безопасности сырой воды. Полимер способен распознавать микроцистин-LR — опасный токсин, вырабатываемый цианобактериями.

