Ученые вывили новую опасность алкоголя для молодых

Регулярное употребление больших доз алкоголя повышает риск серьезных кровоизлияний в мозг у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из Массачусетской больницы общего профиля. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

«Кровоизлияние в мозг или геморрагический инсульт — одно из самых смертоносных и инвалидизирующих состояний. Оно возникает внезапно, вызывает тяжелые повреждения и часто навсегда меняет жизнь пациентов», — рассказал руководитель исследования Эдип Гурол.

Геморрагический инсульт происходит, когда лопается сосуд в головном мозге. По словам ученых, половина пациентов с таким диагнозом погибает, а около трети остаются инвалидами.

В исследовании приняли участие 1600 пациентов, поступивших в Массачусетскую больницу общего профиля с нетравматическим кровоизлиянием в мозг в 2003-2019 годах. Компьютерная томография позволила оценить размеры и расположение кровоизлияний, а МРТ — выявить признаки повреждения мелких сосудов.

Примерно 7% пациентов сообщили, что выпивали три или более алкогольных напитка в день. У них кровоизлияния оказались на 70% обширнее, чем у непьющих, и чаще происходили в глубинных отделах мозга. Кроме того, такие пациенты были моложе — в среднем 64 года против 75 лет. Даже более низкое потребление алкоголя — около двух напитков в день — оказалось связано с риском раннего геморрагического инсульта.

У злоупотреблявших алкоголем людей при поступлении наблюдались повышенное давление, пониженное количество тромбоцитов и признаки хронического повреждения сосудов мозга — факторы, связанные с деменцией и нарушением памяти.

Исследователи предполагают, что алкоголь повышает давление и усугубляет хрупкость сосудов, а снижение числа тромбоцитов затрудняет свертывание крови. В совокупности это значительно увеличивает риск кровоизлияния в мозг и его тяжелых последствий.

Ранее был назван неожиданный фактор развития алкоголизма.