Ученые узнали, что замедляет старение мозга

Регулярная музыкальная активность в пожилом возрасте может служить эффективной мерой профилактики когнитивных нарушений. Новое исследование показало, что как прослушивание музыки, так и игра на инструментах связаны со значительным снижением вероятности развития деменции. Эта простая и доступная стратегия может стать важным элементом поддержания здоровья мозга.

К таким выводам пришла команда ученых из австралийского Университета Монаша. Они провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 10 800 человек. Все участники были в возрасте старше 70 лет, что позволило оценить влияние образа жизни на когнитивные функции именно в группе риска.

Анализ данных выявил четкую корреляцию. Оказалось, что пожилые люди, регулярно слушающие музыку, сталкиваются с риском развития деменции на 39% реже, чем те, кто этого не делает. У тех, кто в пожилом возрасте продолжал или начинал играть на музыкальных инструментах, этот показатель также был значительно ниже — на 35%.

Исследование также показало и другие положительные эффекты. Участники, которые просто слушали музыку, демонстрировали замедление снижения когнитивных функций на 17%. Кроме того, у них были зафиксированы лучшие показатели памяти. Для тех, кто совмещал оба вида активности — и прослушивание, и игру на инструментах — риск деменции снижался на 33%.

Результаты этой работы были опубликованы в «Международном журнале гериатрической психиатрии». Как пишет SciTechDaily (STD), авторы исследования подчеркивают, что музыкальная активность может стать простой и доступной стратегией для поддержания когнитивного здоровья. Это особенно важно на фоне того, что на сегодняшний день лекарства от деменции не существует, а образ жизни оказывает значительное влияние на процессы старения мозга.

