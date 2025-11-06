Исследователи испытали искусственные сосуды

Российские ученые ведут активную работу в области, которая может кардинально изменить продолжительность человеческой жизни. Речь идет о создании искусственных органов и целых систем, что, по прогнозам, в будущем позволит продлить жизнь людей до 150 лет. Ключевой технологией на этом пути является биофабрикация, которая рассматривается научным сообществом как одно из самых перспективных направлений.

Эксперт в данной области Егор Плахотнюк объяснил, что биофабрикация представляет собой технологию искусственного выращивания. Ее суть — создание живых, полностью функциональных тканей и органов в лабораторных условиях, то есть вне человеческого тела. Предполагается, что в будущем такие выращенные биоструктуры будут активно применяться для проведения безопасных операций по трансплантации.

На сегодняшний день российские специалисты уже достигли значительных успехов. Им удалось разработать и освоить методику, позволяющую создавать искусственные кровеносные сосуды, а также их разветвления, что является критически важным элементом для любого сложного органа.

Эти разработки уже проходят стадию доклинических испытаний. В ходе одного из ключевых экспериментов созданные аналоги сосудов были имплантированы кроликам. Результаты оказались обнадеживающими: одно из подопытных животных прожило с имплантами более шести месяцев, при этом у него не наблюдалось никаких осложнений.

Следующим этапом исследований станет переход к масштабному созданию. Ученые планируют наладить производство сложных, разветвленных сосудистых структур. Этот этап запланирован на 2026 год. Как пишет Naked Science, в случае, если эти исследования пройдут успешно, специалисты смогут приступить к клиническим испытаниям на людях. Ожидается, что это может произойти уже в начале 2030-х годов.Ранее ученые связали длительный прием мелатонина с риском развития сердечных болезней.