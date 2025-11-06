Назван вкус, который помогает пробудить мозг и улучшить концентрацию

Японские исследователи обнаружили, что вяжущее ощущение от какао и ягод способно напрямую стимулировать мозг и улучшать память — даже без попадания активных веществ в кровь. Работа опубликована в журнале Current Research in Food Science (CRFS).

Флаванолы — это природные соединения, содержащиеся в какао, чае, красном вине и некоторых ягодах. Ранее их связывали с улучшением когнитивных функций и памяти, однако оставалось загадкой, как они действуют, ведь лишь незначительная часть этих веществ всасывается в организм.

Команда из Технологического института Сибаура под руководством профессора Наоми Осакэбэ предложила необычную гипотезу: влияние на мозг может оказывать само ощущение вяжущего вкуса во рту, то есть тот самый «сухой» эффект, который возникает при употреблении какао или черного чая.

«Мы предположили, что этот вкус сам по себе служит стимулом, напрямую передавая сигнал в центральную нервную систему», — объяснил соавтор исследования Ясуюки Фудзии.

Чтобы проверить это, ученые провели серию экспериментов на мышах. После введения раствора флаванолов животные становились заметно активнее: они больше двигались, исследовали пространство и проявляли поведение, связанное с бодрствованием.

В тесте на распознавание новых объектов мыши, получившие флаванолы, дольше исследовали незнакомые предметы — признак лучшей памяти и обучения.

При этом в их организме повышался уровень катехоламинов — гормонов вроде адреналина и норадреналина, связанных с реакцией «бей или беги». Это говорило о легкой активации симпатической нервной системы, то есть состоянии умеренного стресса, повышающего концентрацию и внимание.

Анализ мозга подтвердил: через полчаса после приема флаванолов активизировалась область, отвечающая за стрессовую реакцию, а в стволе мозга — в голубом пятне (locus coeruleus) — вырос уровень норадреналина, главного медиатора бодрствования. Одновременно усилилась выработка ферментов, необходимых для его синтеза.

Все эти данные показывают, что вяжущее ощущение действует как «полезный стресс», подобный физической нагрузке: активирует нейроны, повышает внимание и способствует лучшему запоминанию.

«Реакция, вызванная флаванолами, похожа на ту, что возникает при занятиях спортом. Умеренное воздействие таких соединений может улучшать качество жизни», — отметил Фудзии.

Исследование пока проведено на мышах, и ученые планируют проверить, действует ли тот же механизм у людей. Если гипотеза подтвердится, в будущем можно будет создавать продукты, улучшающие работу мозга не за счет усвоения веществ, а через вкусовые ощущения.

