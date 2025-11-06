Назван продукт, защищающий от воспаления в мозге и ожирения

Учёные из Бразилии обнаружили, что оливковое масло первого отжима способно защитить от ожирения и воспалительных процессов в головном мозге. Исследование проводилось на крысах, которых держали на рационе с высоким содержанием жиров.

Часть животных вместе с пищей получала этот натуральный продукт. Спустя несколько недель у этой группы было отмечено значительно меньшее увеличение веса по сравнению с остальными подопытными.

Кроме того, у потреблявших масло животных улучшились метаболические показатели и снизилось воспаление в гипоталамусе — ключевом отделе мозга, который регулирует чувство голода и обмен веществ. Именно эта область часто страдает при развитии ожирения. Учёные связывают положительный эффект с составом продукта. Оливковое масло первого отжима, полученное механическим способом без химической обработки, богато полифенолами и витамином Е. Эти вещества известны своими мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Авторы работы, специалисты из Университета Сан-Паулу под руководством Ариадни Перес, полагают, что регулярное употребление качественного оливкового масла может стать перспективным природным средством для профилактики серьёзных нарушений обмена веществ, связанных с избыточным весом. Натуральный продукт демонстрирует потенциал в защите мозга от негативных последствий неправильного питания. Исследование было опубликовано в научном издании Nutritional Neuroscience.