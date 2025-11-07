Выявлен механизм, позволяющий раковым клеткам переживать химиотерапию

Одна из самых агрессивных форм рака молочной железы — тройной негативный рак — может возвращаться даже после успешной терапии. Французские исследователи выяснили, почему это происходит: часть опухолевых клеток временно «уходит в спячку», переживая химиотерапию, а затем снова активируется и вызывает рецидив.

Работа опубликована в журнале Cancer Research.

Ученые изучили образцы опухолей восьми пациенток с тройным негативным раком молочной железы и с помощью секвенирования отследили изменения в опухолях на разных стадиях лечения.

Выяснилось, что небольшая группа клеток — так называемые «персистеры» — выживает даже после интенсивной химиотерапии. Они не несут мутаций, которые делают их устойчивыми к лекарствам, но временно перестраивают активность своих генов, что позволяет им пережить воздействие препаратов.

Исследователи установили, что у всех пациенток эти клетки активируют один и тот же генетический «программный код», независимо от того, какие препараты применялись. Ключевую роль в этом процессе играет белок FOSL1, который действует как «переключатель» устойчивости — включая и выключая гены, отвечающие за выживание.

После окончания терапии клетки могут снова стать уязвимыми. Однако именно этот механизм позволяет им дождаться окончания лечения и затем вновь запустить рост опухоли — что объясняет рецидивы, происходящие у 20–30% пациенток.

Теперь перед исследователями стоит задача превратить открытие в биомаркеры и терапевтические мишени, чтобы предотвращать переход клеток в состояние устойчивости.

«Эта работа приближает нас к новой модели профилактической онкологии, где можно будет не только уничтожать опухоль, но и предотвращать ее уход в спячку», — отметили авторы исследования.

По мнению ученых, новые подходы к терапии могут быть направлены на блокировку FOSL1 и связанных с ним регуляторов, что позволит повысить эффективность лечения и снизить риск рецидива у пациенток с самыми агрессивными формами рака.