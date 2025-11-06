В России аттестовали образец инактиватора вирусов для изготовления вакцин

Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ) совместно с Томским государственным университетом (ТГУ) аттестовали образец отечественного бета-пропиолактона (БПЛ). Этот реагент является инактиватором вирусов и используется в производстве вакцин против гриппа, гепатита А, бешенства, коронавируса, а также вакцин для животных. В результате была подтверждена чистота БПЛ на уровне 99,6%, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В вузе отметили, что необходимость в отечественной разработке возникла в 2022 году, когда БПЛ перестал поставляться в Россию. Российские фармацевтические компании столкнулись с необходимостью искать замену или закупать реагент по многократно завышенным ценам. Разработкой занялись ученые химического факультета ТГУ в рамках гранта АНО "Агентство по технологическому развитию". Позже технология была передана ИХТЦ, который открыл на площадке малотоннажной химии в Томске пилотную установку. Полный цикл производства отечественного бета-пропиолактона запустился в 2024 году.

"Важным этапом стало подтверждение высочайшего качества продукции. Так, в октябре ИХТЦ совместно с Томским государственным университетом аттестовал стандартный образец предприятия состава бета-пропиолактона по специально разработанной и аттестованной методике. В результате была подтверждена чистота БПЛ на уровне 99,6%", - сказано в сообщении.

Сейчас также проходят испытания по стабильности производимого бета-пропиолактона при различных температурах. Это гарантирует сохранение его качества на протяжении всего срока годности. Мощности ИХТЦ при ТГУ позволяют производить до 1000 литров бета-пропиолактона в год, что полностью покрывает потребности российского фармацевтического рынка в производстве жизненно важных вакцин.

"Томский бета-пропиолактон был включен в реестр одобренных поставщиков компании "Форт" (входит в холдинг "Нацимбио" ГК "Ростех"), что свидетельствует о доверии крупного производителя вакцин к новой отечественной разработке", - отметили в вузе.

Инжиниринговый химико-технологический центр - один из разработчиков Стратегии развития химической промышленности в России до 2035 года. При этом ТГУ является оператором Центра подготовки кадров для химической отрасли РФ, созданного в рамках федерального проекта "Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии" (нацпроект "Новые материалы и химия").