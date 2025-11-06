Российский препарат от рака молочной железы прошел первые испытания

Лаборатория иммунной инженерии Сеченовского университета совместно с лабораторией молекулярной иммунологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии завершили доклинические испытания отечественного клеточного препарата от рака молочной железы. В перспективе технологию будет возможно использовать для лечения других онкологических заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.

"Лаборатория иммунной инженерии Сеченовского университета совместно с лабораторией молекулярной иммунологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии успешно завершили испытания на лабораторных моделях первого в России клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы. В основе разработки лежит передовой метод TCR-T-терапии, который позволяет находить клетки с молекулами-мишенями в организме человека. В перспективе ученые смогут использовать эту технологию для разработки препаратов для лечения других онкозаболеваний", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что полученные данные продемонстрировали, что созданные TCR-T-клетки способны эффективно уничтожать целевые опухолевые клетки.

"Исследования на лабораторных моделях показали высокую эффективность нашего препарата - вплоть до полного регресса опухоли у мышей, при хорошем профиле безопасности. Компьютерное моделирование (in silico) также подтвердило высокий профиль безопасности препарата", - рассказала заведующая лаборатории иммунной инженерии Елена Голикова, чьи слова привели в университете.

В ближайшие годы инновационный препарат планируется начать применять в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета в рамках госпитального исключения. Исследователи рассчитывают, что благодаря новой разработке лечение агрессивных форм рака молочной железы станет более эффективным и минимизирует побочные реакции.