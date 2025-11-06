Разработано покрытие для получения 3D-изображений органоидов

Российские исследователи из МФТИ совместно с южнокорейскими коллегами разработали нанопокрытие (прибор) для фотоакустических микроскопов, позволяющее получать трёхмерные изображения органоидов и отслеживать распределение веществ внутри них.

Как отмечает ТАСС, органоид — искусственная трёхмерная клеточная структура, моделирующая функции и архитектуру определённых органов или тканей, в данной случае мозга, так как разработка предназачена для исследования мозга при развитии нейродегенерации. Разработку назвали прорывом, который в будущем позволит продвинуться в изучении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

В рамках проекта учёные предложили создать металинзу — решётку из микроскопических колонок, которые модулируют траекторию и фазу излучения, обеспечивая сфокусированное освещение области шириной 2 микрометра и глубиной до полумиллиметра. Эта возможность в 13,5 раз точнее, чем у обычных линз, и облегчает одновременный сбор данных.

С помощью нового прибора учёные впервые успешно отследили изменение концентрации нейромеланина в органоиде мозга. Кроме того, разработка позволяет получить представление о распределении лекарств и других веществ по тканям органоидов.