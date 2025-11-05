Выявлен новый механизм защиты клеток от вирусов и опухолей

Биоинформатики из НИУ ВШЭ и их зарубежные коллеги раскрыли ранее неизвестный механизм, связанный с "зеркальной" РНК, который клетки тела человека используют для выявления присутствия внутри них вирусов гриппа, герпеса и других патогенов. Понимание этого поможет создать новые противовирусные препараты и методы лечения рака, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Nature.

© Unsplash

«Проведенный нами анализ свойств клеточной "зеркальной" РНК показывает, что эти молекулы могут активировать систему самоуничтожения не только при атаках вирусов, но и других источников внутриядерного стресса, в том числе при воздействии оксидантов или тепла. В перспективе, эту особенность клеток можно использовать для создания коротких молекул, которые будут повышать эффективность иммунотерапии рака», — пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа ученых из Международной лабораторией биоинформатики НИУ ВШЭ (Москва) и их зарубежные коллеги при изучении механизмов работы противовирусных защитных клеточных систем, связанных с белком ZBP1. Данный фермент способен распознавать молекулы так называемых "зеркальных" ДНК и РНК - двойных спиралей, закрученных в левую, а не в правую сторону, что характерно для подавляющей части генома человека.

В прошлом ученые считали, что фермент ZBP1 распознает "зеркальные" молекулы вирусной РНК при заражении гриппом или герпесом, и активирует клеточные системы самоуничтожения, что сдерживает распространение инфекции по организму. Биоинформатики обнаружили, что это на самом деле не так, проследив за взаимодействиями "зеркальной" РНК и белка ZBP1 при помощи подхода, позволяющего "выловить" из клетки РНК, связанные с определенными белками.

В результате этого исследователи обнаружили, что ZBP1 на самом деле реагирует не на копии вирусного генома, а на цепочки клеточной "зеркальной" РНК. Они формируются внутри клетки в результате того, что вирусы особым образом манипулируют уровнем активности генов для ускорения синтеза их собственных белков. Эти сдвиги приводят к сбоям в процессе транскрипции клеточной ДНК, что приводит к формированию чрезмерно длинных РНК-копий некоторых генов.

В некоторых случаях в этих молекулах присутствуют не только копии генов, но и сегменты "зеркальной" РНК, которые попали в наш геном вместе с древними ретровирусами. Эти сегменты "мусорного генома" распознаются белком ZBP1, что ведет к активации системы клеточного самоуничтожения и гибели зараженной клетки. Данный защитный механизм, как предполагают ученые, в будущем можно будет использовать не только для борьбы с инфекциями, но и для избирательного уничтожения раковых клеток и повышения активности иммунитета.