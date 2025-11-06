Найдена причина повышения риска ожирения и диабета

Ученые из клиники Мэйо выяснили, что одной из ключевых причин ожирения, диабета второго типа и метаболического синдрома может быть клеточное старение. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Internal Medicine (JIM).

С возрастом в организме накапливаются так называемые сенесцентные клетки — они перестают делиться, но продолжают выделять вещества, вызывающие воспаление и нарушающие обмен веществ. Со временем это приводит к сбоям в работе печени, жировой и мышечной ткани, а также повышает риск инсулинорезистентности.

Чтобы воздействовать на этот механизм, исследователи предложили новое направление лечения — сенотерапию. В рамках этого метода лечения препараты либо уничтожают стареющие клетки, либо блокируют их вредное влияние, либо помогают организму быстрее от них избавляться.

По мнению авторов, терапия, направленная на борьбу с клеточным старением, может стать основой будущих методов профилактики ожирения, диабета и возрастных заболеваний. В перспективе такие препараты способны не только улучшать метаболизм, но и продлевать период активного и здорового долголетия.

Ранее ученые выявили 13 генов, связанных с риском ожирения, включая пять ранее неизвестных науке.