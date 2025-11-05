Создан гель, который восстанавливает зубную эмаль и защищает от кариеса

Команда специалистов из фармацевтической школы и кафедры химической и экологической инженерии Ноттингемского университета в сотрудничестве с международной группой исследователей создали биоматериал, который может восстанавливать деминерализованную или разрушенную эмаль, укреплять здоровую эмаль и предотвращать кариес. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Nature Communications.

Новый гель на белковой основе в отличие от остальных не содержит фтора и действует, имитируя ключевые свойства естественных белков, ответственных за рост зубной эмали во младенчестве.

При нанесении этот гель образует тонкий и прочный слой, который пропитывает зубы, заполняя полости и трещины. Далее он начинает действовать как каркас, который поглощает ионы кальция и фосфата из слюны и способствует росту нового минерала. Это помогает восстановить структуру и свойства эмали.

Новый материал также можно наносить поверх дентина, выращивая на нём слой, подобный эмали. Это имеет множество преимуществ, включая лечение гиперчувствительности или улучшение сцепления зубных реставраций.

Деградация эмали - один из главных факторов развития кариеса. Это может вызвать инфекции, потерю зубов, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Естественным образом эмаль не восстанавливается. В настоящее время не существует эффективного способа восстановить её и искусственным образом. Современные методы лечения (фторлаки и реминерализующие растворы) только облегчают симптомы потери эмали. В рамках же нового исследования специалисты обнаружили, что регенерированная эмаль ведёт себя точно так же, как здоровая, при чистке зубов, жевании, воздействии кислой пищи.

