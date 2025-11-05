Разработана цифровая платформа для создания имплантов

Исследователи Пермского Политеха разработали цифровую платформу, которая позволяет проектировать искусственные костные имплантаты с оптимальным сочетанием прочности и биосовместимости. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Freepik

Костная ткань человека имеет сложную пористую структуру, обеспечивающую ей прочность и способность к регенерации. Однако при тяжелых травмах или опухолях самостоятельное восстановление кости невозможно, и требуется имплантат. Создание таких конструкций остается сложной инженерной задачей: прочные модели часто плохо приживаются, а пористые — не выдерживают нагрузок.

Ученые ПНИПУ предложили решение — «цифровой конструктор», который позволяет управлять геометрией и механическими свойствами имплантата на этапе моделирования. Программа анализирует данные компьютерной томографии пациента и на их основе создает 3D-модель скаффолда — искусственного каркаса, максимально точно повторяющего структуру кости.

«Наш подход позволяет регулировать ключевые параметры имплантата — размер и форму пор, толщину перегородок, плотность материала. Это создает условия для прорастания сосудов и клеток и обеспечивает правильное распределение нагрузки», — пояснил заведующий лабораторией «Механика биосовместимых материалов и устройств» ПНИПУ Михаил Ташкинов.

По словам исследователей, технология решает основную проблему традиционных имплантатов — эффект стресс-экранирования, когда конструкция берет на себя всю нагрузку, а соседние участки кости постепенно атрофируются. Новый алгоритм позволяет избежать этого, точно воспроизводя природную микроархитектуру костной ткани.