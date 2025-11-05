Эпидемиолог рассказал о важном нюансе при разработке вакцин от рака

Директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов заявил в интервью RT, что вакцины, которые создаются для борьбы с онкологией, часто не учитывают повседневной жизни обычных людей вне контролируемых лабораторных условий.

«Они чувствуют себя очень уверенно — большие компании, — когда получают на выбранной группе хорошие результаты», — заявил он.

По словам специалиста, в таких ситуациях он предлагает посмотреть, что будет, когда они привезут изучаемый препарат в реальные условия, например в Африку.

«А там бывает совершенное другое — там нет ни температурных режимов, ни грамотных специалистов. Тут у нас очень большой разрыв: замечательные исследователи, замечательные работающие (препараты. — RT) для «золотого миллиарда» и очень большие трудности при переносе этих великих открытий, в том числе антионкологических препаратов, в реальный мир, где живут люди», — отметил Фаворов.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о готовности к применению российской вакцины от рака.