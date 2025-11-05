Определена новая причина нарушений работы иммунной системы

Повреждения нервов способны оказывать долгосрочное воздействие на иммунную систему, при этом реакции организма у мужчин и женщин различаются. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurobiology of Pain.

Повреждения нервов, вызванные растяжением, давлением или порезами, нередко приводят к хронической боли. Чтобы лучше понять последствия таких травм, ученые провели эксперимент на мышах.

Исследователи проанализировали образцы крови лабораторных мышей после получения нервных повреждений и обнаружили признаки системного воспаления. При этом у самцов уровень воспалительных маркеров резко возрастал и оставался повышенным, тогда как у самок не изменился вовсе.

При переливании крови от травмированных особей здоровым мышам у реципиентов обоих полов усиливалась чувствительность к боли. Ученые предположили, что механизм, запускающий болевой ответ, распространяется через кровь, но действует у мужчин и женщин по разным биологическим путям.

Исследователи уточнили, что изменения в иммунной системе могут повышать риск развития многих хронических заболеваний, в том числе тревожности и депрессии.