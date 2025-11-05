Выяснено, как обычный антибиотик влияет на риск развития шизофрении

Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что распространенный антибиотик доксициклин снижает вероятность развития шизофрении у некоторых молодых людей. Результаты опубликованы в American Journal of Psychiatry (AJP).

Доксициклин — антибиотик широкого спектра, часто применяемый при инфекциях и акне. Ранее было показано, что он снижает воспаление в клетках мозга и может влиять на так называемую синаптическую обрезку — процесс, при котором мозг удаляет избыточные нейронные связи. Избыточная активность такой обрезки, по данным нейробиологов, связана с развитием шизофрении.

Шизофрения проявляется в раннем взрослом возрасте. Это тяжелое расстройство сопровождается галлюцинациями, бредом и нарушениями мышления.

Исследователи проанализировали данные более 56 тысяч подростков, обращавшихся за психиатрической помощью и получавших различные антибиотики. У тех, кто принимал доксициклин, риск развития шизофрении оказался на 30-35% ниже, чем у их сверстников, лечившихся другими средствами.

Ученые отметили, что снижение риска не объясняется тем, что пациенты лечились от угревой сыпи: эффект сохранялся и после учета других факторов, включая диагноз и состояние здоровья.

«Почти половина испытуемых, у которых впоследствии развилась шизофрения, ранее обращались в детские психиатрические службы в связи с другими проблемами», — отметил руководитель исследования профессор Иэн Келлехер.

По словам исследователей, полученные данные открывают перспективы для дальнейшего изучения противовоспалительных препаратов. В частности, ученые планируют проверить, может ли доксициклин стать средством профилактики других тяжелых психических расстройств у подростков.