Ученые развеяли популярный миф о занятиях спортом

Австралийские исследователи из кардиологического института имени Виктора Чанга доказали, что регулярные физические упражнения не ускоряют износ сердца, а наоборот укрепляют его. Работа опубликована в журнале JACC: Advances.

По словам ученых, распространенное мнение о том, что повышенная частота сердечных сокращений при тренировках «изнашивает» сердце, не соответствует действительности. Напротив, у людей, ведущих активный образ жизни, скорость пульса в покое в среднем на 10% ниже, чем у тех, кто не занимается спортом.

Исследование показало: у участников частота сердечных сокращений составляла около 68 ударов в минуту, тогда как у малоподвижных — около 76. Таким образом, сердце тренированных людей совершает примерно на 11,5 тысячи ударов меньше в сутки. Отмечается, что что для большинства здоровых взрослых людей нормальная частота пульса в покое составляет 60–100 ударов в минуту.

Руководитель исследования, профессор Ла Жерш подчеркнул, что медленный пульс в состоянии покоя выступает показателем хорошей физической формы и долгосрочного здоровья.