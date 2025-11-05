Ученые нашли простой способ снять стресс без лекарств

Его обнаружили эксперты из Калифорнийского университета. Согласно их исследованию, положительные эмоции, пережитые совместно с партнёром, значительно снижают уровень гормона стресса — кортизола.

Эксперимент с участием 321 пары пожилых людей из Канады и Германии показал, что, когда партнёры одновременно чувствовали себя счастливыми, спокойными или заинтересованными, их организм вырабатывал меньше кортизола. Этот успокаивающий эффект был более выраженным и долговременным по сравнению с ситуациями, когда радость переживалась в одиночку.

«Совместное переживание радости может быть одной из самых простых и естественных форм заботы о здоровье», — отметила ведущий автор работы Томико Енеда.

Примечательно, что благотворное влияние совместных позитивных эмоций не зависело от качества отношений в паре. Даже партнёры с не самой гармоничной связью ощущали схожее снижение уровня стресса.

Исследование опубликовано в Journal of Personality and Social Psychology.