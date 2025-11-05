Ученые выяснили, откуда берется «туман» в голове после недосыпа

После бессонной ночи в голове может быть «туман», который мешает сосредоточиться и долго не даёт прийти в себя. Причину этого состояния выяснили учёные из Массачусетского технологического института (США). Об этом сообщает MIT News.

Команда исследователей набрала группу из 26 добровольцев, которых тестировали в два этапа. После бессонной ночи в лаборатории и качественного восьмичасового отдыха они сделали томографию и прошли проверки на концентрацию внимания. Эксперимент показал, что за ясность разума отвечает течение спинномозговой жидкости.