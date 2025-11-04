Найден новый способ справиться с укачиванием

Японские ученые открыли звуковой сигнал, который борется с тошнотой и головокружением во время поездки в транспорте. Звук с частотой 100 Гц помогает справиться с симптомами укачивания. «Вечерняя Москва» узнала, как он действует.

Несмотря на технический прогресс и изобилие средств передвижения, некоторые люди страдают от укачивания, вызывающего очень неприятные ощущения.

Укачивание — это масса неприятных ощущений и симптомов, они чаще всего ложные: жуткий вкус во рту, тошнота, рвота и так далее. Они связаны с изменениями положения тела, например: поездка в транспорте, на корабле, самолете или при различных вибрациях, — объясняет «Вечерней Москве» клинический фармаколог и токсиколог Александр Эдигер.

Укачивание в основном связано с раздражением вестибулярного аппарата — внутреннего уха, и отчасти бывает связано с раздражением зрительного и слухового анализаторов.

Ученые разрабатывают множество методов борьбы с укачиванием. Один из них недавно придумали японцы — воздействие звуком с частотой 100 Гц. Определенный звук активирует рецепторы внутреннего уха, что помогает мозгу понимать, что происходит с телом в движении. Он работает как фоновый шум, громко его включать не стоит.

На мой взгляд, гениальный подход — воздействие контрмеханикой, то есть механическими факторами, которые могут подавлять раздражение рецепторов, — объясняет врач.

Ищут эффективные способы борьбы с укачиванием и изучают его причины люди ровно столько же, сколько они путешествуют и изобретают новые виды транспорта. Методик борьбы придумали множество: от голода до принятия специальных препаратов.

Если сейчас уважаемым коллегам из Японии удалось найти нужную частоту и амплитуду этих колебаний, которые подавляют избыточную рецепцию, то это очень хорошая новость, — говорит эксперт.

Многие способы борьбы с тошнотой не могут похвастаться стопроцентной результативностью. Они зависят от вашей веры в них.

Это попытки отвлекающих воздействий, например: есть акупунктурные школы, которые утверждают, что им удается снимать зависимость от симптомов укачивания. Условно говоря, это рефлексотерапия. Есть масса вариантов от легких воздействий — акупунктуры, до серьезных воздействий — терапии импульсным электромагнитным полем. Однако то, что обозначили японцы, — редкая удача, тем более если этот эксперимент удавалось повторить, — заключает Александр Эдигер.

Не стоит ждать, что чудо-методика уже завтра будет использоваться во всем мире. Для начала ей предстоит еще много экспериментов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Иванина, помощник врача-терапевта:

Некоторые люди страдают от укачивания из-за того, что у них слабый вестибулярный аппарат. Идет конфликт между органами чувств: глаза видят статичные предметы, а вестибулярный аппарат сообщает мозгу о движении. Зачастую укачивает детей как раз из-за слабости аппарата. Возможно, с возрастом сила укачивания уменьшится, но полностью не пропадет. Стоит отметить, что симптомы укачивания могут довести человека до очень тяжелого состояния.

КАК ЕЩЕ СПАСТИСЬ?

Акупунктурные браслеты

Делают точечный массаж запястья, оказывая давление на определенные энергетические точки. Это изобретение из альтернативной медицины, и относиться к его действенности нужно скептически.

Музыка

Снижает симптомы укачивания на 50 процентов. Не всякая музыка подойдет: мягкие и бодрые мелодии действуют как отвлекающий фактор, а грустные, наоборот, усугубляют состояние.

Точки на экране смартфона

Когда телефон определяет, что вы находитесь в движущемся транспорте, на экране появляются маленькие точки или кружки. Они движутся в противоположном направлении от движения автомобиля. Это создает визуальный эффект, помогающий уменьшить дискомфорт от укачивания, синхронизируя то, что вы видите, с тем, что вы чувствуете.

Пластыри против укачивания

Воздействуют на вестибулярный аппарат через эфирные масла, например имбиря или мяты. Они успокаивают нервную систему и предотвращают тошноту.

Препараты

Антигистаминные или гомеопатические средства. Иногда применяются растительные лекарства. Обычно препараты принимают за 1–2 часа до поездки.

