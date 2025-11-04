Как нарушение циркадных режимов увеличивает риск рака

Профессор Чи Ван Данг из Университета Джонса Хопкинса заявил, что нарушение циркадных режимов негативно сказывается на здоровье в целом и увеличивает риск рака.

Так, в ходе исследования он установил, что ген MYC, который связан с развитием онкологии, пересекается по активности с генами, отвечающими за циркадные ритмы.

Дополнительные исследования подтвердили, что некоторые виды рака развиваются быстрее, если человек испытывает хронический недосып.

Так, нарушения сна увеличивают риск рака молочной железы, печени и лёгких. В то же время при лейкемии или опухолях мозга сбой внутренних часов замедлял рост клеток.

На основе полученных данных было развито такое направление, как хронотерапия. Метод подбора лечения рака в соответствии с биоритмами пациента.