Ученые выявили редкую мутацию, поражающую почки

Мутация в иммунном рецепторе RIG-I превращает защитную систему организма в саморазрушительную силу и вызывает тяжелые аутоиммунные симптомы, включая поражение почек. К такому выводу пришли ученые из Боннского Университета. Результаты опубликованы в журнале Science Immunology (Scim).

RIG-I — ключевой компонент врожденной иммунной системы, который распознает вирусную РНК и запускает противовирусную защиту. Исследователи обнаружили, что мутация RIG-I E373A делает рецептор сверхчувствительным: он ошибочно воспринимает собственную РНК организма за вирусную.

У мышей с этой мутацией спонтанно развивался волчаночноподобный нефрит — тяжелое воспаление почек. В отличие от классической волчанки, воспаление было прямым, вызванным аномальной активацией RIG-I. Ученые выяснили, что короткая некодирующая РНК, Y-РНК, которая в больших количествах вырабатывается в почках, действует как «ложная тревога», связываясь с мутантным рецептором и вызывая воспаление.

Аномальная активация RIG-I приводила к выделению интерферонов и хемокинов, привлекавших иммунные клетки и усиливавших повреждение тканей. При этом блокирование сигнального пути CCR2, который привлекает моноциты, значительно снижало воспаление у мышей, открывая перспективу для терапии.

Мутации в RIG-I связаны с редкими наследственными заболеваниями, включая синдром Синглтона — Мертена и системную красную волчанку. Полученные результаты помогают понять, как такие изменения в иммунной системе избирательно повреждают органы, и могут стать основой для разработки таргетной терапии, направленной на мутантный RIG-I или взаимодействующие с ним Y-РНК.