Назван простой способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля обнаружили, что даже небольшое увеличение количества ежедневно совершаемых шагов может замедлить развитие болезни Альцгеймера при повышенном риске. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

Исследователи проанализировали данные 296 участников Гарвардского исследования старения мозга (HABS). Возраст участников составлял от 50 до 90 лет. Ни у кого из испытуемых на момент начала наблюдения не было когнитивных нарушений.

С помощью ПЭТ-сканирования ученые измеряли уровни белков бета-амилоида и тау в мозге участников. Уровень ежедневной физической активности отслеживали по данным шагомеров.

Участники проходили ежегодное когнитивное тестирование в течение нескольких (в среднем 9,3 года). Выяснилось, что у людей с повышенным уровнем бета-амилоида большее количество шагов в день коррелировало с более медленным снижением когнитивных функций и накоплением тау-белка.

У тех, кто проходил от трех до пяти тысяч шагов в день, снижение когнитивных функций наступало примерно на три года позже, а при более высоком уровне активности (от пять-семь тысяч шагов ежедневно) — на семь лет. У малоподвижных людей быстрее возникали проблемы с памятью и другими познавательными функциями мозга.

В дальнейшем команда исследователей планирует изучить, какие именно аспекты активности — интенсивность или продолжительность — оказывают наибольшее влияние на здоровье мозга. Также ученые намерены выявить биологические механизмы связи физической активности и когнитивного здоровья.