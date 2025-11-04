Ученые нашли новый биомаркер депрессии и шизофрении

Ученые из Университета медицины Галле обнаружили, что у людей с большим депрессивным расстройством и шизофренией уровень синаптического белка SNAP-25 в спинномозговой жидкости значительно ниже, чем у здоровых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Mental Health.

© Газета.Ru

Белок SNAP-25 участвует в передаче веществ-мессенджеров между нервными клетками и обеспечивает нормальную работу синапсов — мест контакта между двумя нейронами. По словам ученых, нарушения регуляции SNAP-25 могут служить фактором развития психических заболеваний.

В исследовании приняли участие 202 человека: 99 пациентов с большим депрессивным расстройством, 50 с шизофренией, 24 с биполярным расстройством и 29 здоровых добровольцев. У пациентов с депрессией и шизофренией уровень SNAP-25 в в спинномозговой жидкости был значительно ниже. Такие различия сохранялись независимо от приема антидепрессантов и тяжести симптомов. У людей с биполярным расстройством показатели не отличались от контрольной группы.

Авторы отмечают, что пока тест на SNAP-25 не обладает достаточной точностью. Для ее повышения необходимы более масштабные многоцентровые исследования, которые помогут понять, как именно снижение уровня белка влияет на работу нервных клеток.