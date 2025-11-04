Ученые назвали овощи, накапливающие опасные токсины из почвы

Эксперты объяснили, как они становятся опасными для здоровья. Японские учёные из Университета Кобе обнаружили механизм, благодаря которому овощи семейства тыквенных — включая тыквы, кабачки, огурцы и дыни — активно накапливают в своих плодах токсичные вещества из почвы. Результаты исследования, опубликованные в журнале Plant Physiology and Biochemistry, открывают путь к созданию более безопасных сельскохозяйственных культур.

Авторы выяснили, что ключевую роль в процессе накопления загрязнителей играют специальные белки, которые связывают токсины и помогают им перемещаться по растению. У сортов, склонных к накоплению вредных веществ, эти белки содержатся в соке, тогда как у устойчивых сортов они остаются внутри клеток.

Открытие японских учёных имеет практическое применение. С одной стороны, оно позволит выводить сорта овощей, не накапливающих токсины. С другой — создавать растения для фиторемедиации, способные эффективно очищать загрязнённые почвы.