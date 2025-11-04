Найден необычный «защитник» нейронов от повреждения

Фермент биливердинредуктаза А (BVRA), известный своей ролью в образовании желчного пигмента билирубина, способен напрямую защищать клетки мозга от окислительного повреждения. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра Джонса Хопкинса. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Окислительный стресс возникает, когда в организме накапливаются активные формы кислорода, повреждающие клеточные мембраны, белки и ДНК. В мозге этот процесс особенно опасен: он приводит к гибели нейронов и связан с развитием нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Как выяснили ученые, BVRA помогает мозгу противостоять этим разрушительным процессам. Он взаимодействует с белком NRF2, который управляет выработкой антиоксидантов и других защитных молекул. При отсутствии BVRA активность NRF2 нарушается, и клетки теряют способность эффективно нейтрализовать окислители.

Эксперименты на мышах показали, что BVRA и NRF2 физически связываются и совместно активируют гены, обеспечивающие нормальный транспорт кислорода, работу митохондрий и передачу иммунных сигналов. Неожиданно выяснилось, что эта функция BVRA не связана с его привычной ролью в производстве билирубина: даже мутантные формы фермента, не способные вырабатывать пигмент, сохраняли нейропротективные свойства.

По словам авторов, открытие указывает на то, что BVRA выполняет гораздо более важную и сложную роль, чем считалось ранее. В будущем исследователи планируют изучить, как нарушение взаимодействия BVRA и NRF2 может способствовать развитию болезни Альцгеймера и можно ли использовать этот механизм в терапевтических целях.

