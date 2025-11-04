Ученые выявили три болезни, из-за которых люди просыпаются по ночам

Каждый третий человек просыпается за ночь несколько раз. Ученые назвали болезни, которые могут привести к нарушениям сна.

© runews24.ru

Нарушения сна, которые испытывает каждый третий человек, вызваны тремя основными факторами.

Так, согласно исследованию, проведенному в Европе, систематические нарушения сна, из-за которых люди просыпаются три раза за ночь и более, вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Это связано с тем, что при наличии таких проблем кровообращение становится нестабильным, что провоцирует ночные пробуждения и мешает организму полностью восстановиться.

Болезни дыхательных путей, особенно, обструктивное апноэ сна, также мешают сну. Остановку дыхания, которое происходит в этот момент, мозг воспринимает как опасность, поэтому будит человека.

Кроме того, к нарушениям приводят неврологические расстройства, сообщает ИА ЕЛЬ. Более того, нарушения сна могут быть первым признаком когнитивных изменений, которые проявились задолго до основного диагноза.

Ранее диетолог Соломатина опровергла миф о вреде растворимого кофе.